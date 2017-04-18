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رغم اعتماد الخسارة.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت
الزمالك

رغم اعتماد الخسارة.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:32 م
محيط

توافد لاعبو نادى الزمالك، على استاد بتروسبورت، بسياراتهم الخاصة، ويعد الثنائى باسم مرسى وشوقى السعيد أول الحاضرين.

بينما توافد أتوبيس الزمالك، بمعدات المران، وينتظر اللاعبون قدوم باقى الفريق والجهاز الفنى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الاستاد البترولى، على أن يحرر مسئولو النادى محضر إثبات حالة بشان التواجد فى بتروسبورت.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك توجه الفريق لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة المقاصة بالدورى وعدم اعترافه بإلغاء اللقاء يوم الأحد الماضى لعدم توجه الأبيض للملعب مشددا على إخطاره من اتحاد الكرة بإقامة المباراة يوم الثلاثاء وليس الأحد وهو ما يلتزم به.

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