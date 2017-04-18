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التعليم: جهات سيادية تشرف على طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة
امتحانات تلاميذ مدرسة

التعليم: جهات سيادية تشرف على طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:40 م
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قال  الدكتور حسن شحاتة، رئيس لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة والمسئول عن نظام “البوكليت”، إن هناك جهات سيادية تشرف على طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أن الاعتماد على نظام البوكليت من شأنه أن يقلل فرص وقوع الأخطاء الشائعة كنسيان الإجابة على سؤال أو التعرض للظلم من قبل المصححين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن نظام البوكليت يعتمد على نماذج للأسئلة ويواجه ظواهر الغش، كما يضمن حصول جميع الطلاب باختلاف مستوياتهم على حقوقهم، مؤكدا أنه سيتم مراعاة عامل التوقيت في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفقًا لنظام البوكليت”.

وشدد على أن أسئلة البوكليت لن تخرج عن مناهج الكتب المدرسية المقررة، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم استجاب لنصائح بعض من أولياء الأمور، وتم وضع 5 أسئلة اختيارية في كل مادة من مواد الثانوية العامة في نظام البوكليت.

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