توقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة سيد عبد العزيز انخفاض أسعار البيض خلال الفترة المقبلة وحتى منتصف شهر رمضان الكريم؛ لتراجع معدلات الطلب، لافتا إلى أنه سيزيد الطلب عليه مع قرب عيد الفطر نظرا لاستخدامه في صنع الكعك والبسكويت.

وأشار عبد العزيز في تصريحات صحفية اليوم إلى أن أسعار طبق البيض الأبيض يبلغ 30 جنيها والبيض البني 31 جنيها في المزرعة، موضحا أنه يصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها.

ولفت إلى أن بعض السلاسل التجارية تقوم ببيع بأسعار أغلى من ذلك نتيجة عمليات التعبئة والتغليف نفيا وجود ما يسمى بالبيض العضوي”الأورجنيك”.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، قال عبد العزيز إن سعر كيلو الدواجن يبلغ 26 جنيها في المزرعة يصل إلى المحال بسعر 30 جنيها ويرتفع إلى سعر 38 جنيها للكيلو في حالة المعبأ.

وأرجع عبد العزيز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن سعر الكتكوت وزن 25ر1 كليو ارتفع ليتراح من 5ر10 جنيه إلى 11 جنيها كذلك زادت أسعار الأعلاف.

وأكد عبد العزيز أنه ناقش خلال لقاءه مع وزير الزراعة السبت الماضي التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وتفعيل بورصة الدواجن لتقليل حلقات التداول وتحديد سعر حقيقي