أكد وفد أمريكي يزور مصر حاليا أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل لإنقاذ العالم كله من الإرهاب وليس مصر وحدها، ونحن واثقون في قدرته على ذلك”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، وفدا أمريكيا ضم كل من: القس الدكتور أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط والقس الأمريكي مايكل يوسف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، والسيد نك إيرز مستشار نائب الرئيس الأمريكي، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف.

وشدد الوفد على أن “الإدارة الأمريكية في حاجة إلى مساعدة مصر في إيجاد حلول للقضاء على الإرهاب, ونحن على يقين الآن من قدرة مصر على ذلك”، موضحين أن “ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في محاربة الإرهاب نموذج لا مثيل له، وأن مطبوعات الأوقاف المترجمة يجب أن تنشر في جميع دول العالم”.

وأشار الوفد الأمريكي أنه سيعرض توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبنيها والاستفادة منها، فهذا ما نحتاج إليه.

كما أكد أن “مصر تستحق كل الدعم والتقدير ويد العناية الإلهية تحفظها وتحميها، وأنها قادرة على تجاوز محن وأزمات لو حدثت في أي دولة أخرى لفتّتتها، ولكن مصر تشتد وحدتها ويظهر معدنها في الأزمات، وأن الشعب المصري قادر على تفويت الفرص على أعدائه الإرهابيين” .

من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفكري لمواجهة الإرهاب، وفي ختام اللقاء أهدى الوزير الوفد الأمريكي نسخًا مترجمة من كتابي: “حماية الكنائس في الإسلام” , و”مفاهيم يجب أن تصحح”، وهو ما كان محل انبهارهم.