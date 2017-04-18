أصدرت المحكمة الدستورية المغربية، أول قراراتها بخلو 11 مقعدا بالبرلمان المغربي .

وأفادت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء بأنه تم تعين هؤلاء الأعضاء فى مناصب وزارية فى الحكومة التي تم تشكيلها، والتي عينها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، برئاسة سعد الدين العثماني، ولا يشمل قرار المحكمة مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المحكمة خلو مقاعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعبد القادر عمارة، وعزيز رباح، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج، ومحمد يتيم، والحسن الداودي، ومصطفى الخلفي، ومحمد نجيب بوليف، ومباركة بوعيده، ونزهة الوافي بمجلس النواب.