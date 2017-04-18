انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الـ 46 للهيئات المالية العربية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، وتستمر الفعاليات حتى يوم غدً الأربعاء.

وتشهد الاجتماعات العديد من النقاط التي تهم نشاط هيئات صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

ويشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء مجالس هذه المؤسسات وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة موجهة من العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين في الاجتماع ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

كما ألقى عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كلمته خلال الجلسة ذاتها.