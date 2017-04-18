 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:36 مساءً
روابط سريعة
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ46 للهيئات المالية العربية بالرباط
صندوق النقد العربى

انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ46 للهيئات المالية العربية بالرباط

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:34 م
أ ش أ

انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الـ 46 للهيئات المالية العربية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، وتستمر الفعاليات حتى يوم غدً الأربعاء.

وتشهد الاجتماعات العديد من النقاط التي تهم نشاط هيئات صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

ويشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء مجالس هذه المؤسسات وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة موجهة من العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين في الاجتماع ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

كما ألقى عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كلمته خلال الجلسة ذاتها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3