الكرملين: موسكو ليس لها أي مصلحة خاصة من الانتخابات البرلمانية المفاجئة في بريطانياالثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:34 م
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف اليوم الثلاثاء، أن موسكو ليس لها أي مصلحة خاصة من الانتخابات البرلمانية المفاجئة في المملكة المتحدة.
وردا على سؤال حول إمكانية تركيز روسيا بشكل خاص على الانتخابات البرلمانية المفاجئة في بريطانيا، قال بسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية - “لا، لن يكون هناك اهتمام خاص بالأمر”.. لافتا إلى أن موسكو ستراقب الموقف بشكل عادي كأي حدث عالمي.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في وقت سابق اليوم، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 8 يونيو المقبل، حيث قالت، في بيان مفاجئ، إن المصالح القومية البريطانية في المرحلة الحالية تستدعي إجراء الانتخابات.
ولم يصدر رد فعل فوري من حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا.
وفي إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشارت ماي إلى أن “البلاد متحدة في هذا الشأن، لكن ليس هذا هو حال البرلمان” .. مضيفة بقولها “لقد توصلت إلى أن السبيل الوحيدة لضمان الاستقرار والأمن لسنوات مقبلة هو إجراء الانتخابات الآن”.
ومن المقرر أن تطلب ماي من مجلس العموم (النواب) التصويت على إجراء الانتخابات في الموعد المقترح.
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