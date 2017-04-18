بعد إعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إمكانية دخول السياح ورجال ونساء الأعمال، المنتمين إلى 18 دولة، عدد منها 8 دول عربية، أقصى الشرق الروسي دون الحاجة إلى تأشيرات من ضمنها رعايا المملكة العربية السعودية ، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا، الثلاثاء، توضيحاً لآلية دخول الزائرين السعوديين إلى روسيا،

وجاء في بيان السفارة حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” ان “الموافقة الروسية هي لدخول منطقة الشرق الأقصى الروسي حصراً من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك الواقع أقصى شرق البلاد، وذلك وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونية لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية، وتبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام،” .

وأكدت السفارة أنه نظراً للتقارير التي تُفيد بأن روسيا تسمح بدخول مواطني السعودية بدون تأشيرة، و”تفادياً لإشكاليات مستقبلية”، تود التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام “ينطبق حصراً على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا، الذي يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة، ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها.”