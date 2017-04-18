 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:31 مساءً
روابط سريعة
الملك سلمان في روسيا قريبا بدعوة من بوتين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الملك سلمان في روسيا قريبا بدعوة من بوتين

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:30 م
متابعات

نقلت تقارير روسية عن مسؤولين بوفد الغرفة العليا للبرلمان الروسي الذي زار المملكة السعودية مؤخرًا، عن موافقة العاهل السعودي “الملك سلمان” على زيارة روسيا في الفترة القادمة.

وذكر موقع vestnikkavkaza.net الروسي -نقلًا عن “إلياس أماخانوف” نائب رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي “فالنتينا ماتفيينكو”، التي تعد ثالث أرفع مسؤول روسي (بعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة)- أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بإعداد التدابير اللازمة لإجراء زيارة لموسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل الموقع عن “أماخانوف” قوله إن موعد الزيارة لم يتم تأكيده بعد، مشيرًا إلى أن ماتفيينكو  أكدت مرارًا خلال مقابلتها خادم الحرمين الشريفين، حمل دعوة الرئيس بوتين لخادم الحرمين الشريفين.

وأضاف “أماخانوف” أنه من الأهمية بمكان أن تتم الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعطي تعليماته بالتجهيز للزيارة، فيجب أن تكون جميع الوثائق التي من المنتظر التوقيع عليها بين الطرفين جاهزة بالكامل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3