نقلت تقارير روسية عن مسؤولين بوفد الغرفة العليا للبرلمان الروسي الذي زار المملكة السعودية مؤخرًا، عن موافقة العاهل السعودي “الملك سلمان” على زيارة روسيا في الفترة القادمة.

وذكر موقع vestnikkavkaza.net الروسي -نقلًا عن “إلياس أماخانوف” نائب رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي “فالنتينا ماتفيينكو”، التي تعد ثالث أرفع مسؤول روسي (بعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة)- أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بإعداد التدابير اللازمة لإجراء زيارة لموسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل الموقع عن “أماخانوف” قوله إن موعد الزيارة لم يتم تأكيده بعد، مشيرًا إلى أن ماتفيينكو أكدت مرارًا خلال مقابلتها خادم الحرمين الشريفين، حمل دعوة الرئيس بوتين لخادم الحرمين الشريفين.

وأضاف “أماخانوف” أنه من الأهمية بمكان أن تتم الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعطي تعليماته بالتجهيز للزيارة، فيجب أن تكون جميع الوثائق التي من المنتظر التوقيع عليها بين الطرفين جاهزة بالكامل.