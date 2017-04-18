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الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:39 مساءً
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الفريق حجازي يشارك فى مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة في ألمانيا
رئيس الاركان المصري محمود حجازي

الفريق حجازي يشارك فى مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة في ألمانيا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:39 م
أ ش أ

غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجهاً إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة، والمزمع عقده بمدينة شتوتجارت الألمانية، وذلك بدعوة من الفريق أول توماس ولدهاوزر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر فى الفترة من الثامن عشر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات على صعيد التعاون العسكرى بين الدول المشاركة فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحة الأفريقية.

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