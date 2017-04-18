أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار إخلاء سبيل زيزو عبده عضو حركة 6 إبريل، في واقعة اتهامه بالتحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم، بتدابير احترازية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على :عبد العظيم أحمد فهمي، الشهير بـ”زيزو عبده” في منطقة المعادي صباح 22 إبريل الماضى، في واقعة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.