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الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:34 مساءً
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إخلاء سبيل زيزو عبده عضو حركة 6 أبريل
6 ابريل

إخلاء سبيل زيزو عبده عضو حركة 6 أبريل

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:33 م
كتب - متابعات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار إخلاء سبيل زيزو عبده عضو حركة 6 إبريل، في واقعة اتهامه بالتحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم، بتدابير احترازية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على :عبد العظيم أحمد فهمي، الشهير بـ”زيزو عبده” في منطقة المعادي صباح 22 إبريل الماضى، في واقعة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.

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