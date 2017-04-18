تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، في 27 أبريل الجاري، محاضرة بعنوان “إحياء القاهرة الخديوية بين نجاح التجربة وتحديات تكرارها”، تلقيها أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة الدكتورة سهير زكي حواس.

وقال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب اليوم الثلاثاء إن المحاضرة تأتي بهدف التوعية بالحفاظ على التراث المصري المعماري والثقافي، انطلاقا من النهضة العمرانية العظيمة التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

وأضاف عزب أن منطقة وسط المدينة بوجه خاص تتميز عمرانيا ومعماريا، كما تتمتع بثراء وعمق مدلولها التراثي الذي يتضح من خلال استقراء القيم التاريخية والمعمارية العمرانية والوظيفية للمنطقة.

ويعود تاريخ تخطيط منطقة وسط المدينة إلى ولاية عهد الخديوي إسماعيل الذي وضع أسس تخطيطها، باعتبارها تمثل بداية العمران المصري في صورته الحديثة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.