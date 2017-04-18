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الرئيس الجزائري يؤكد استعداده لتعزيز علاقات بلاده وزيمبابوي
عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يؤكد استعداده لتعزيز علاقات بلاده وزيمبابوي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:20 م
أ ش أ

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “استعداده الدائم” للعمل على تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية التي تجمع بين بلاده وزيمبابوي.

وقال بوتفليقة - في برقية تهنئة بعثها إلى رئيس زيمبابوي روبرت موجابي في الذكرى الـ37 لاستقلال بلاده - “إن الاحتفال بالعيد السابع والثلاثين لاستقلال جمهورية زيمبابوي فرصة طيبة اغتنمها لأتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة مصحوبة بأزكى تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وباستمرار الرقي والازدهار للشعب الزيمبابوي الشقيق”.

وأضاف بوتفليقة قائلا: “يطيب لي أن أعبر لكم عن ارتياحي لجودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا، وأؤكد لكم استعدادي الدائم للعمل معكم على تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا”.

وأردف قائلا “إنني متيقن من أن الجزائر وزيمبابوي وبحرص منا ستواصلان جهودهما من أجل ترقية السلام والاستقرار والتنمية في قارتنا العزيزة”.

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