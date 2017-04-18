أعلن مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن المفوضة العليا للسياسة الأوروبية، فريدريكا موجيريني، ستقوم بزيارة إلى موسكو في 24 أبريل الجاري.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن تشيجوف قوله - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/ - “إن روسيا والاتحاد الأوروبي كانا ومازالا شركاء كبار في التجارة والاقتصاد”، مشيرا إلى أن الحوار السياسي بين الجانبين انخفض خلال العامين أو الثلاثة الأخيرين.

وأضاف “نأمل أن تشمل زيارة موجريني بحث مفصل للعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومن بينها سوريا”.