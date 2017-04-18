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مصرع طالبة في حداث مروع بألمانيا
جثة

مصرع طالبة في حداث مروع بألمانيا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:18 م
كتب - متابعات

لقيت طالبة مصرية تدعى “مها شادن محمد” بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية ، مصرعها في حادث مروع بمدينة قدبس الألمانية التي تبعد عن العاصمة برلين بنحو ساعتين.

وانتقلت الشرطة الألمانية إلى موقع الحادث لمعرفة ملابساته، وتم إبلاغ القنصل المصري العام “أحمد يوسف” والمستشار حاتم، بالحادث وانتقلا على الفور إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسبابه.

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