بدء امتحانات نهاية العام بالفيوم بالمراحل المختلفة 26 أبريل الجاريالثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:37 م
اعتمد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) بمختلف المراحل التعليمية بمدارس المحافظة.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عادل عبد المنعم بأن الامتحانات تبدأ يوم 26 من أبريل الجاري للصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية، ويوم 30 أبريل للصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية.
وأضاف أن امتحانات الصفوف الثاني والثالث الابتدائي والأول والثاني الثانوي عام ورياضي تبدأ يوم 2 من شهر مايو المقبل، وامتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي المهني يوم 7 مايو، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 11 مايو، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني يوم 14 مايو.
وأكد أن الامتحانات تستمر أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سير الامتحانات على أن تنتهي جميعها يوم 18 مايو القادم.
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