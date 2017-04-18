قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إن استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 285 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 215 أجنبيا، و70 مصريا.

وأضاف عبد الصادق في تصريح اليوم الثلاثاء- أن الزيارة تضمنت جولة في جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناويه قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلي قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.