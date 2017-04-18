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دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التنمية المحلية
المستشار محمود أبو الليل راشد وزير العدل الأسبق

دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التنمية المحلية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:14 م
كتب - متابعات

رفع محمود أبو الليل، أمين عام حزب مصر 2000، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل وزير التنمية المحلية وإلغاء قرار تعيين رئيس مجلس مدينة الأقصر لمخالفته القانون.

واختصمت الدعوى -التي حملت رقم 17553 لسنة 70 ق- كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتيهما.

وأكدت الدعوى أن قرار تعيين رئيس مجلس مدينة الأقصر جاء بالمخالفة للقانون، وأن من يشغل الوظيفة لا بد أن يكون قد مارس العمل العام، ولم يصدر ضده مخالفات تأديبية.

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