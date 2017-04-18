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الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:40 مساءً
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لسكان المحلة.. قطع المياه لمدة 12 ساعة غدًا
مياه شرب مياة ماء

لسكان المحلة.. قطع المياه لمدة 12 ساعة غدًا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:06 م
كتب - متابعات

كشف مجلس مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب في مناطق حي ثان المحلة لمدة 12 ساعة متصلة، من السادسة مساء غد، الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح الخميس المقبل.

وأوضح تامر أبو النجا رئيس مجلس المدينة، أن قطع المياه تلك المدة المشار إليها يأتي لقيام الشركة القومية للمقاولات بإحلال وتجديد خط المياه بمنطقتي صندفا والعباسي والشوارع المتفرعة منهما؛ الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن منطقة حي ثاني المحلة الكبرى، ما عدا منطقتي الجمهورية ومنشية البكري.

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