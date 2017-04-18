رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي عن عامي 2017 و2018، فيما حافظ على تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي.

ويرى صندوق النقد الدولي، في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر عن شهر أبريل الجاري، أن عام 2017 سيشهد نموا بنحو 3.5%، بارتفاع قرابة عشر النقطة المئوية عن تقديراته السابقة، وفي 2018 حوالي 3.6%.

وحافظ الصندوق على تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% للعام الجاري و2.5% في عام 2018، لكنه رفع من تقديرات نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.5% إلى 2% في العام الجاري، و1.5% في 2018، كما أضاف نحو 0.4% لتوقعاته للنمو في اليابان ليصل إلى 1.2% في 2017، و0.6% في 2018.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره “يتزايد النشاط الاقتصادي العالمي مع انتعاش دوري طال انتظاره في الاستثمار والتصنيع والتجارة”.