 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:35 مساءً
روابط سريعة
مستثمرون سعوديون يستعدون لضخ 4 مليارات جنيه في مصر
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

مستثمرون سعوديون يستعدون لضخ 4 مليارات جنيه في مصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:05 م
كتب - متابعات

كشف المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية  تدرس حاليًا ضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة السوق المصرية، وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الثلاثاء، الأمير تركى بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذى استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا.

وقال إن الشركة أبدت رغبتها في الدخول في مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية؛ حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصة أن مصر تستورد هذه الأمصال بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًّا.

ومن جانبه، قال الأمير ترك بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، إن السوق الاستثمارية بمصر واعدة، وتمتلك فرصًا ضخمة في مختلف المجالات. مشيرً إلى أن المجموعة السعودية وفّرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بمصر في عدد من المجالات الصناعية، حيث تجرى حاليًا دراسة السوق المصرية لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3