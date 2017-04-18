مستثمرون سعوديون يستعدون لضخ 4 مليارات جنيه في مصرالثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:05 م
كشف المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية تدرس حاليًا ضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة السوق المصرية، وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الثلاثاء، الأمير تركى بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذى استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا.
وقال إن الشركة أبدت رغبتها في الدخول في مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية؛ حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصة أن مصر تستورد هذه الأمصال بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًّا.
ومن جانبه، قال الأمير ترك بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، إن السوق الاستثمارية بمصر واعدة، وتمتلك فرصًا ضخمة في مختلف المجالات. مشيرً إلى أن المجموعة السعودية وفّرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بمصر في عدد من المجالات الصناعية، حيث تجرى حاليًا دراسة السوق المصرية لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
البنك الدولي: 5 مليارات دولار زيادة متوقعة في الاستثمار المباشر في مصر
كشف البنك الدولي عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافي اقتصادي في بلدان شمال إفريقيا مثل مصر التي تنفذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط ...Tue, 18 Apr 2017 07:55:27 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT