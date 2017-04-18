كشف المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية تدرس حاليًا ضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة السوق المصرية، وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الثلاثاء، الأمير تركى بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذى استعرض خلاله مشروعات وأنشطة الشركة والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا.

وقال إن الشركة أبدت رغبتها في الدخول في مجال صناعة الدواء والمنتجات الطبية؛ حيث تم التأكيد بأن هذه الصناعة تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خاصة أن مصر تستورد هذه الأمصال بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار سنويًّا.

ومن جانبه، قال الأمير ترك بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، إن السوق الاستثمارية بمصر واعدة، وتمتلك فرصًا ضخمة في مختلف المجالات. مشيرً إلى أن المجموعة السعودية وفّرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار بمصر في عدد من المجالات الصناعية، حيث تجرى حاليًا دراسة السوق المصرية لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها وبدء تشغيلها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.