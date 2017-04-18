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العاهل السعودي يبحث مع الرئيس المالى العلاقات الثنائية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجون كيري‎

العاهل السعودي يبحث مع الرئيس المالى العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:56 م
وكالات

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كايتا، الذى يزور المملكة السعودية حاليا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعزيزها.

وسلم خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية مالي قلادة الملك عبدالعزيز، كما تسلم خادم الحرمين الشريفين من بوبكر كايتا أعلى وسام في جمهورية مالي.

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