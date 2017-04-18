سجلت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها الرئيسية والثانوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء أولى جلساتها لهذا الاسبوع بعد العودة من عطلات عيدي القيامة وشم النسيم، وسط عمليات شراء من المستثمرين الأجانب قابلها مبيعات للمصريبن قلصت من المكاسب عند نهاية التعاملات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 3ر2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 9ر664 مليار جنيه بعد تداولات قاربت من المليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على مكاسب قدرها 46ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 14ر13027 نقطة، بعدما قلص مكاسبه الصباحية التي التى اقتربت من 5ر1 في المائة.

وسجل مؤشر /ايجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 50ر0 في المائة لينهى التعاملات عند مستوى 38ر593 نقطة، كما أغلق مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا على مكاسب قدرها 79ر0 في المائة لينهى التعاملات عند 68ر1371 نقطة.