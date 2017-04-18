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البنك المركزي: 19.2 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات عن النقد الاجنبي منذ التعويم
البنك المركزي المصري

البنك المركزي: 19.2 مليار دولار حصيلة البنوك من التنازلات عن النقد الاجنبي منذ التعويم

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:51 م
أ ش أ

أعلن البنك المركزي المصري أن حصيلة البنوك والقطاع المصرفي من التنازلات عن النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) بلغت 2ر19 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه التدفقات ساعدت الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات العملاء واستيراد السلع الاساسية ومدخلات الإنتاج بما انعكس إيجابيا على توافر كافة السلع بالأسواق وعلى قدرات المصانع التشغيلية.

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