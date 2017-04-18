وزير الخارجية يبحث القضايا العربية مع وفد من أعضاء البرلمان العربيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:48 م
التقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء وفدا من أعضاء البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد رسلان عضو مجلس النواب المصري عن مطروح والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي.
وتناول اللقاء بحث القضايا والأزمات العربية، خاصة الأوضاع في كل من ليبيا سوريا واليمن.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية طرح، خلال اللقاء، موقف ورؤية مصر تجاه القضايا العربية في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الدول العربية ومؤسسات التعاون العربي المشترك، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربى من خلال التواصل المباشر مع البرلمانيين فى الدول التى تمر بأزمات، مؤكدا أيضا على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية ورأب الصدع من أجل مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة ومحاولة التوصل إلى حلول لها.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري أوضح رؤية مصر للتعامل مع الأزمات في كل من سوريا واليمن وسبل تسويتها، فضلا عن الوضع في ليبيا والجهود المصرية لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف وتفعيل اتفاق الصخيرات، مشددا على وقوف مصر مع أشقاءها العرب من أجل تجاوز المرحلة الحالية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار والأمن
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