قرر مدير إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم مصطفى خليل إحالة 10 موجهين للتحقيق لعدم إلتزامهم بالعمل والتقاعس عن تنفيذ خطة الإدارة، وذلك بناء علي مذكرة التوجيه التي تضمنت تجاوزات وعدم تواجد 10 موجهين فى المدارس دائرة اختصاصهم وعدم تنفيذ الخطة المطلوبة منهم.

وقال مدير الإدارة - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إنه تقرر أيضا فصل 43 معلما بسبب الانقطاع عن العمل وتجاوز مدة الغياب القانونية تنفيذا لنص المادة 98 من قانون العاملين رقم 47، والذي ينص على الفصل مباشرة بعد تجاوز المدة القانونية للغياب والمقررة بـ 15 يومًا متصلة.

وأكد أنه كلف إدارتي الشئون القانونية وشئون العاملين بالإدارة بفحص ملفات جميع المعلمين والعاملين بالإدارة لحصر كافة حالات الغياب والانقطاع عن العاملين دون سند قانوني وهو ما كشف وجود 43 معلما صادر ضدهم أحكام بالحبس لاتهامهم في قضايا تظاهر وأحداث عنف في الفترة التي أعقبت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة ما استوجب تطبيق القانون عليهم.

وأضاف أن إدارة سنورس التعليمية سبق واتخذت قرارا مماثلا بفصل 129 مدرسا بسبب الغياب والانقطاع عن العمل بعد أن صدرت ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهم في قضايا عنف وتحريض وانضمام لجماعة محظورة من بينهم 3 قيادات هاربة أبرزهم الأحمدى قاسم.