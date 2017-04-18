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الثلاثاء 18 ابريل 2017 04:35 مساءً
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طبيبة أمريكية تواجه السجن بسبب "الختان"
طبيبة امريكية

طبيبة أمريكية تواجه السجن بسبب "الختان"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:35 م

تم اتهام طبيبة أمريكية بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في حادث يعتقد أنه الأول من نوعه في الولايات المتحدة.

ووجهت لجومانا نجاروالا، وهي طبيبة بقسم الطوارئ في مستشفى ديترويت، تهمة القيام بعمليات الختان في عيادة طبية لم يُكشف عن اسمها في ضاحية ليفونيا في ديترويت.

وقال المحامي العام إن، جومانا نجاروالا، كانت تجري هذا النوع من العمليات لفتيات تتراوح أعمارهن من 6 إلى 8 سنوات، لمدة 12 سنة.

وقال وكيل النائب العام الأمريكي، دانيال ليميش، إن ” تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات يعد الفعل الأكثر وحشية بين ممارسات العنف ضد النساء والفتيات”، مضيفا أن “هذه الممارسة ليس لها مكان في المجتمع الحديث، وسيخضع الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للقصّر للمساءلة بموجب القانون الفيدرالي .

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