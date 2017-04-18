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رخا حسن: مصر تؤيد العراق بلا تحفظات لمحاربة «داعش»
السفير رخا أحمد حسن - مساعد وزير الخارجية الأسبق
السفير رخا أحمد حسن - مساعد وزير الخارجية الأسبق

رخا حسن: مصر تؤيد العراق بلا تحفظات لمحاربة «داعش»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:04 م
محيط - خالد الريس

أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر حريصة على إعادة استقرار العراق وعودتها لدورها العربي، وقال: “مصر تؤيد العراق بلا تحفظات للتخلص من (داعش) بصرف النظر عن اتجاه (داعش) الديني”.
وأشار رخا من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن العام الماضي شهد تقارب وتعاون في مجالات عديدة بين البلدين.
وشدد على ضرورة إجراء “المصالحة الوطنية الشاملة بالعراق” لاستعادة قوته ووحدته وسلامة أراضيه، موضحا أن العراق تعتبر “البوابة الشرقية للوطن العربي”.
وأضاف  أن مصر على مسافة واحدة بين جميع طوائف العراق “السنة والشيعة”، معلنا أن جميع الطوائف مرجعيتها العراق.
ياتي هذا تعليقا على لقاء رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة

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