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الثلاثاء 18 ابريل 2017 03:03 مساءً
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تفاصيل زيارة «بابا الفاتيكان» إلى مصر
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

تفاصيل زيارة «بابا الفاتيكان» إلى مصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:03 م

كشف فادي فرانسيس، عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان، عن برنامج زيارة البابا إلي مصر قائلًا أنه سيصل إلي مطار القاهرة يوم الجمعة الموافق 28 من أبريل الجاري.

وأضاف “فرانسيس”، في تصريحات تليفونية، لبرنامج “صباح دريم”، المذاع علي فضائية “دريم”، صباح اليوم الثلاثاء، أن بابا الفاتيكان سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلي مصر، ومن ثم سيتوجه لمقابلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف.

وتابع: ان بابا الفاتيكان سيلقي كلمة في مؤتمر السلام العالمي، بحضور جميع القيادات الدينية في العالم، مضيفًا أنه سيتوجه للقاء المجتمع المدني، ويختتم اليوم الأول بلقاء البابا تواضروس.

وأوضح “فرانسيس” ان اليوم الثاني لزيارة بابا الفاتيكان لمصر سيشمل إجراء قداس للكنيسة الكاثوليكية.

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