تفقد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام شريف، اليوم الثلاثاء، مقر مجلس مدينة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وبيت التكنولوجيا، على هامش زيارته للمحافظة يرافقة محافظ الأقصر محمد بدر.

كان وزير التنمية المحلية قد عقد اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة، حيث قام محافظ الأقصر بتقديم عرض تفصيلي للمخطط الاستراتيجي للمحافظة الأقصر حتى عام 2030، والذي يتضمن 3 مراحل زمنية (قصيرة_ ومتوسطة _وطويلة).

واستمع وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، كما تم تناول موقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة.