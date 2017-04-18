 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 03:01 مساءً
روابط سريعة
وزير التنمية المحلية يتفقد مقر مجلس مدينة القرنة وبيت التكنولوجيا بالبر الغربي بالأقصر
محافظ الأقصر محمد بدر

وزير التنمية المحلية يتفقد مقر مجلس مدينة القرنة وبيت التكنولوجيا بالبر الغربي بالأقصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:01 م
أ ش أ

تفقد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام شريف، اليوم الثلاثاء، مقر مجلس مدينة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وبيت التكنولوجيا، على هامش زيارته للمحافظة يرافقة محافظ الأقصر محمد بدر.

كان وزير التنمية المحلية قد عقد اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة، حيث قام محافظ الأقصر بتقديم عرض تفصيلي للمخطط الاستراتيجي للمحافظة الأقصر حتى عام 2030، والذي يتضمن 3 مراحل زمنية (قصيرة_ ومتوسطة _وطويلة).

واستمع وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، كما تم تناول موقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3