باحث في العلوم السياسي: الهجوم على الأزهر يعيق مشروع الخطاب الدينيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:00 م
طالب الباحث جمال المنشاوي المتخصص في العلوم السياسية بوقف الحملة “المهينة” على الأزهر الشريف.
وقال المنشاوي لشبكة الإعلام العربية “محيط” إن الحملة على الأزهر تشكل منحنى خطير على مشروع الخطاب الديني وتطويره ، لأن الأزهر يعتبر حائط الصد الأخير أمام هذه الأفكار، خصوصًا منع الدعاة السلفيين من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس وقد كانوا يشكلون حائطا اخر لمقاومة الفكر التكفيري بخلاف ما يروجونه عنهم.
وبيّن أن الحملة على الأزهر تحمل من التناقض الكثير، حيث يدعون الشباب إلى تلقي معلوماتهم الدينية من الأزهر ويمنعون غير الأزهري من اعتلاء المنابر أو القاء الدروس مع أن بعضهم أكثر علمًا من خريجي الازهر، وأكثر حركة وديناميكية وقبولا.. وفي نفس الوقت يهاجمون الازهر ويشككون فيه وينتقصون من شيخه ويحرجونه علنا امام الشعب.
وقال إن الشباب وتعاليمهم الدينية في خطر حال النيل من الأزهر الشريف، أو هز صورته أمام الرأي العام.
وختم الباحث بقوله تجديد الخطاب الديني لن يكون بتغيير الآيات والاحاديث لسوء فهمها من بعض الصبيان بل يكون بإتاحة الفرصة لشرحها وتوضيحها للناس بالفهم الصحيح للإسلام.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟
وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم ...Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT