طالب الباحث جمال المنشاوي المتخصص في العلوم السياسية بوقف الحملة “المهينة” على الأزهر الشريف.

وقال المنشاوي لشبكة الإعلام العربية “محيط” إن الحملة على الأزهر تشكل منحنى خطير على مشروع الخطاب الديني وتطويره ، لأن الأزهر يعتبر حائط الصد الأخير أمام هذه الأفكار، خصوصًا منع الدعاة السلفيين من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس وقد كانوا يشكلون حائطا اخر لمقاومة الفكر التكفيري بخلاف ما يروجونه عنهم.

وبيّن أن الحملة على الأزهر تحمل من التناقض الكثير، حيث يدعون الشباب إلى تلقي معلوماتهم الدينية من الأزهر ويمنعون غير الأزهري من اعتلاء المنابر أو القاء الدروس مع أن بعضهم أكثر علمًا من خريجي الازهر، وأكثر حركة وديناميكية وقبولا.. وفي نفس الوقت يهاجمون الازهر ويشككون فيه وينتقصون من شيخه ويحرجونه علنا امام الشعب.

وقال إن الشباب وتعاليمهم الدينية في خطر حال النيل من الأزهر الشريف، أو هز صورته أمام الرأي العام.

وختم الباحث بقوله تجديد الخطاب الديني لن يكون بتغيير الآيات والاحاديث لسوء فهمها من بعض الصبيان بل يكون بإتاحة الفرصة لشرحها وتوضيحها للناس بالفهم الصحيح للإسلام.