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تعويض 12 مصاباً في انفجار «كنيسة طنطا» بـ480 ألف جنيه
انفجار كنيسة طنطا

تعويض 12 مصاباً في انفجار «كنيسة طنطا» بـ480 ألف جنيه

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:57 م

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إنه تم صرف تعويضات أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لحوالي 12 حالة من إجمالي 35 من الإصابات بتفجير مارجرجس بواقع 40 ألف جنيه لكل حالة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي واجهت بعض الصعوبات في الوصول لكل المصابين بسبب نقل بعضهم إلى عدد من المستشفيات في القاهرة، ولكن يتم التواصل معهم وسيتم خلال الأيام القادمة الصرف لجميع المصابين.

كما أوضح المحافظ، أنه بالنسبة للمتوفين سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوف، موضحا أنه سيتم الصرف لكل الحالات فور ورود الإعلام الشرعي للوراثة.

وأكد المحافظ، أنه تقرر تحديد جلسة محكمة جماعية لإصدار الإعلام الشرعي للمتوفين صباح غد، وإجمالي عدد المتوفين 27 حالة، وقال إن المديرية على استعداد للذهاب إلى منازل أسر المتوفين لصرف التعويضات لهم.

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