العبوات المضبوطة بمنزل «إرهابي دمياط» تتطابق مع قنبلة رأس البرالثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:53 م
كشف مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط، أن العبوات الناسفة الثلاثة التى عثر عليها داخل شقة المتهم السيد غازى كلحة 32 عاما، والمقيم بعزبة اللوزى بكفر سعد بدمياط، متطابقة فى الشكل والمكونات مع القنبلة التى تم زرعها أمام محل لبيع الخمور فى مدينة رأس البر منذ 10 أيام وهو نفس المسحوق الداكن المعبأ فى برطمان موصول بشريحة محمول، وكذلك بلى.
وكانت قوات الأمن قد عثرت صباح اليوم، الثلاثاء، على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير من خلال شرائح المحمول ومواد متفجرة وبطاريات وجهازى محمول “نوكيا” وكذلك أسلحة نارية.
يذكر أن المتهم، لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كما تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزى، وإخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة ومناظرة جثة الإرهابى.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟
وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم ...Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT