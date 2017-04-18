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العبوات المضبوطة بمنزل «إرهابي دمياط» تتطابق مع قنبلة رأس البر
ارهابي دمياط

العبوات المضبوطة بمنزل «إرهابي دمياط» تتطابق مع قنبلة رأس البر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:53 م

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط، أن العبوات الناسفة الثلاثة التى عثر عليها داخل شقة المتهم السيد غازى كلحة 32 عاما، والمقيم بعزبة اللوزى بكفر سعد بدمياط، متطابقة فى الشكل والمكونات مع القنبلة التى تم زرعها أمام محل لبيع الخمور فى مدينة رأس البر منذ 10 أيام وهو نفس المسحوق الداكن المعبأ فى برطمان موصول بشريحة محمول، وكذلك بلى.

وكانت قوات الأمن قد عثرت صباح اليوم، الثلاثاء، على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير من خلال شرائح المحمول ومواد متفجرة وبطاريات وجهازى محمول “نوكيا” وكذلك أسلحة نارية.

يذكر أن المتهم، لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كما تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزى، وإخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة ومناظرة جثة الإرهابى.

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