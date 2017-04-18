أكدت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم وصول أي قرار حول إعادة وزارة الصحة تسعير خدمات العلاج الاقتصادي بالمستشفيات العامة إلى البرلمان، مؤكدة أنه قرار لا يمكن تطبيقه حال وجوده؛ لعدم قدرة المواطنين الفقراء على دفع أي أموال، معلقة “المستشفيات العامة هي ملاذ الفقراء، والناس ممكن تجوع ولكن متقدرش متتعالجش”.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، أن العلاج أمر حيوي ولا يمكن اعتماد تقديم العلاج على دفع مقابل مادي، مشيرة إلى أنها حاربت بشدة تطبيق لائحة 200، التي تجعل العلاج كله بالأموال، في دائرة إمبابة، والوزير أحمد عماد الدين نفى حدوث ذلك.