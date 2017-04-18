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إغلاق كلية في بلدة بريطانية بعد تهديد بهجوم مسلح
الشرطة البريطانية ‎

إغلاق كلية في بلدة بريطانية بعد تهديد بهجوم مسلح

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:50 م
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أغلقت كلية تازميد في بلدة مانشستر الكبرى في المملكة المتحدة وفي داخلها 2000 طالب عقب انتشار تهديد إلكتروني بهجوم مسلح ببندقية عليها.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في نبا عاجل، أن ألفي طالب محتجزون حاليا داخل المبنى المغلق بعد إغلاق جميع البوابات ليتمكن الموظفين من فحص جميع الأشخاص الخارجين من المبنى بدقة ضمن عملية الإجلاء.

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