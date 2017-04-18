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لافروف: بعض الدول الأوروبية تروج للمتعة والإباحية
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: بعض الدول الأوروبية تروج للمتعة والإباحية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:48 م
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن اللهث وراء القيم الليبرالية بلغ حد المهزلة في بعض دول أوروبا، حيث يجري الترويج على قدم وساق فيها لمذاهب المتعة والإباحية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفصح في مقر الخارجية الروسية، قال بحسب «روسيا اليوم»: “مما يثير قلقنا استمرار محاولات مجموعة ضيقة من الدول، وبولع الرسل في إيمانهم، لغرس القيم الليبرالية الكاذبة التي تروج لما يسمى بمذاهب المتعة والإباحية”.

وأضاف: “ومما يقلقنا كذلك، الوصول بمفاهيم التسامح إلى حد المهزلة المتمثلة في أوروبا ببروز ظاهرة الانسلاخ عن الجذور المسيحية والتنصل منها”.

وختم بالقول: “صار الأمر يصل إلى القبول بشكل رسمي باقتراحات استخدام الكنائس لأغراض دنيوية أو حتى إزالتها”.

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