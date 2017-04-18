مستشار الرئيس الأفغاني يحذر من الفوضى بعد عزله من منصبهالثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:45 م
حذر أحمد ضياء مسعود أحد كبار مستشاري الرئيس الأفغاني من عدم الاستقرار السياسي في البلاد ردا على المرسوم الرئاسي بعزله من منصبه.
وقال مسعود خلال مؤتمر صحفي عقده في كابول وبثته وكالة أنباء “خاما برس” إن القرارات الانفرادية التي يتخذها الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني ستنزلق بالبلاد إلى حرب أهلية، وحث الرئيس على سحب مرسومه بعزله من منصبه.
وأضاف مسعود أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن عزله، ولم تجر أية مشاورات حتى مع الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبدالله عبد الله.
ووفقا لما ذكره مسعود، بدأت مشاورات على مستوى البلاد بعد أن قام الرئيس الأفغاني بعزله من منصب مستشاره الرئاسي للإصلاحات والحكم الرشيد.
وقال مسعود انه طلب من الجميع التحلي بالصبر.. مؤكدا أن الشعب الأفغاني لا يتسامح مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد..ومضيفا أنه ليس للرئيس الأفغاني الحق في الإقالة استنادا إلى الاتفاقات التي أبرمها معه بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المكتب الرئاسي أمس الاثنين نبأ إقالة أحمد ضياء مسعود، المستشار الرئاسي الأول للحكم الرشيد والإصلاحات.
وقال متحدث باسم القصر الرئاسي إن القرار اتخذ لعدم اتخاذ أي خطوات هامة لضمان الحكم الرشيد والإصلاحات.
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