قالت شركة نتفليكس الأميركية المتخصصة في خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت إن مشتركيها باتوا يشاهدون أكثر من مليار ساعة فيديو أسبوعيا.

وأوضحت الشركة في تقريرها المالي للربع الأول من العام 2017، أن نحو نصف هذه المشاهدات ذهبت إلى أفلام الممثل الأميركي الشهير آدم سالندر، وفق ما ذكرت الشركة الاثنين.

وقالت إن النمو كان أقل من المتوقع، إذ إن هناك 4.95 مليون مشترك جديد في الخدمة، أي أقل من 5.2 مليون كما كان متوقعا.

واعتبر المدير التنفيذي للشركة ريد هاستينغز أن هذه النتائج جيدة بالنسبة للشركة رغم أنها كانت أقل من المتوقع.

ومع هذه الارقام الجديدة تتقرب الشركة من عمالقة الفيديو في الإنترنت، إذ ينال موقع “يتويوب الشهير” نحو مليار مشاهد يوميا.