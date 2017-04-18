ستفتح شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت نظامها أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة أمام محركات البحث المنافسة في روسيا في إطار اتفاق لتسوية نزاع قائم منذ عامين مع سلطات مكافحة الاحتكار الروسية. حسب رويترز.

ويمثل الاتفاق سابقة جديدة بالنسبة لعملاقة التكنولوجيا التي تواجه العديد من الشكاوى في أنحاء العالم من أنها تسيء استخدام وضعها المهيمن بفرض قيود على مصنعي أجهزة تعمل بنظام أندرويد كي تحمي حصتها في سوق البحث على الإنترنت.



كانت الدائرة الروسية لمكافحة الاحتكار قضت في 2015 بأن غوغل تنتهك القانون باشتراطها التثبيت المسبق لتطبيقات، بما في ذلك أداتها البحثية، على أجهزة الهاتف المحمول التي تستخدم أندرويد وذلك في أعقاب شكوى قدمتها شركة ياندكس الروسية.



وقالت دائرة مكافحة الاحتكار الروسية إن غوغل لن تطالب بعد الآن بالتثبيت الحصري لتطبيقاتها على أجهزة تعمل بنظام أندرويد في روسيا ولن تقيد التثبيت المسبق لمحركات بحث منافسة وتطبيقات أخرى في إطار اتفاق مع الهيئة الروسية.



كما ستطور أداة تسمح للمستخدمين باختيار محرك بحث افتراضي على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد.



وأضافت الدائرة الروسية “سيتمكن المستخدمون من تغيير إعداداتهم في أي وقت واختيار محرك البحث الافتراضي التي تناسب احتياجاتهم.”



وأكدت جوجل الاتفاق قائلة إنه يلبى مصالح جميع الأطراف. كما قالت إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع ياندكس “يتيح فرصا جديدة لياندكس للترويج لخدمتها للبحث داخل (متصفح الإنترنت جوجل) كروم.”



وقال ألكسندر شولجين رئيس عمليات ياندكس في روسيا إنه يأمل أن يكون للاتفاق تأثير على قضايا مماثلة في أوروبا وأماكن أخرى.



وارتفع سهم ياندكس المدرج في ناسداك 7.2 في المئة الساعة 1534بتوقيت جرينتش إلى 24.39 دولار في حين صعد سهم جوجل 1.2 في المئة.



والاتفاق مدته ست سنوات وتسعة أشهر وأقرته محكمة روسية في وقت سابق. وستدفع غوغل بموجب الاتفاق غرامات تبلغ إجمالا 439 مليون روبل (7.85 مليون دولار).