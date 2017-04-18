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"ديلي ميل": بريطانيا أرسلت مساعدات لكوريا الشمالية على مدار 6 أعوام
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

"ديلي ميل": بريطانيا أرسلت مساعدات لكوريا الشمالية على مدار 6 أعوام

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:40 م
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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا يفيد بأن الحكومة البريطانية أرسلت على مدار 6 أعوام مساعدات لكوريا الشمالية بحوالي 4 ملايين جنيه إسترليني، على الرغم من معرفة المملكة المتحدة بنية الدولة الشيوعية إشعال الحرب النووية منذ زمن بعيد، ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة كوريا لإشعال فتيل الحرب بالأمس.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إن الحكومة دفعت 740 ألف جنيه إسترليني من أموال الضرائب في عام 2015، والعام الماضي زادت نسبة المعونات بمعدل 167%، من أجل نظام استبدادي، وقالت وزارة الخارجية أمس إنه حتى الآن لا توجد لديها خطة أو برنامج لإلغاء المساعدات المقررة لكوريا الشمالية.

وبحسب مصادر داخل الخارجية البريطانية، فإن المعونة التي يتم إرسالها، الهدف منها تحسين العلاقات مع الدول المنبوذة، ويثبت ذلك بالدليل كيف كان تأثيرها منذ عام 2010 حتى الآن، في صورة دفعات، حيث واجهت الحكومة في الليلة الماضية دعوات جديدة لإنهاء أي مساعدات يتم إرسالها إلى كوريا الشمالية، لتكون ردًا واضحًا على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وصرح وزير الدفاع الأسبق السير “جيرالد هوارث” بأنه من غير المقبول تسليم أموال دافعي الضرائب لدولة تنوي مهاجمة الغرب وحلفاءه، ووصف الأمر بالعبث، مستشهدًا بأن هناك فقراء في أمسّ الحاجة لتلك الأموال.

واستطرد “جيرالد” إلى ضرورة خفض ميزانية المعونات، وتعويضها في ميزانية وزارة الدفاع والرعاية الاجتماعية، وتساءل: “كيف يكون لدينا في الماضي مشاكل مع الإسراف في ميزانية المساعدات الخارجية، ونستمر في هذا حتى الآن؟”.

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