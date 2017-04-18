"ديلي ميل": بريطانيا أرسلت مساعدات لكوريا الشمالية على مدار 6 أعوامالثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:40 م
نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا يفيد بأن الحكومة البريطانية أرسلت على مدار 6 أعوام مساعدات لكوريا الشمالية بحوالي 4 ملايين جنيه إسترليني، على الرغم من معرفة المملكة المتحدة بنية الدولة الشيوعية إشعال الحرب النووية منذ زمن بعيد، ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة كوريا لإشعال فتيل الحرب بالأمس.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إن الحكومة دفعت 740 ألف جنيه إسترليني من أموال الضرائب في عام 2015، والعام الماضي زادت نسبة المعونات بمعدل 167%، من أجل نظام استبدادي، وقالت وزارة الخارجية أمس إنه حتى الآن لا توجد لديها خطة أو برنامج لإلغاء المساعدات المقررة لكوريا الشمالية.
وبحسب مصادر داخل الخارجية البريطانية، فإن المعونة التي يتم إرسالها، الهدف منها تحسين العلاقات مع الدول المنبوذة، ويثبت ذلك بالدليل كيف كان تأثيرها منذ عام 2010 حتى الآن، في صورة دفعات، حيث واجهت الحكومة في الليلة الماضية دعوات جديدة لإنهاء أي مساعدات يتم إرسالها إلى كوريا الشمالية، لتكون ردًا واضحًا على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وصرح وزير الدفاع الأسبق السير “جيرالد هوارث” بأنه من غير المقبول تسليم أموال دافعي الضرائب لدولة تنوي مهاجمة الغرب وحلفاءه، ووصف الأمر بالعبث، مستشهدًا بأن هناك فقراء في أمسّ الحاجة لتلك الأموال.
واستطرد “جيرالد” إلى ضرورة خفض ميزانية المعونات، وتعويضها في ميزانية وزارة الدفاع والرعاية الاجتماعية، وتساءل: “كيف يكون لدينا في الماضي مشاكل مع الإسراف في ميزانية المساعدات الخارجية، ونستمر في هذا حتى الآن؟”.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كومTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟
وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم ...Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT