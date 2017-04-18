قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين، وإدارة شركة وهمية لتسفير العمالة للخارج بأوراق مزورة مقابل ١٠ آلاف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من عبد الحليم محمد، محامٍ حر، وسامح عبد اللطيف، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وهاني السعيد، عامل واثنين آخرين، يفيد بتضررهم من “عادل. ه”، واتهامه بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بقدرته على توفير وظائف لهم بالخارج مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بالبلاغ، وأن المتحرى عنه “ثابت. ع” وشهرته “عادل. هـ”، عاطل ومحكوم عليه في 4 قضايا حبس (تبديد، سرقة تيار كهربائي) بإجمالي 4 سنوات و7 أشهر حبس.

بإعداد الأكمنة اللازمة، بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمقهى السعداوي، الكائنة بميدان حلمية الزيتون دائرة قسم شرطة الزيتون، وعثر بحوزته على 9 جوازات سفر بأسماء المبلغين ومواطنين آخرين، و9 تأشيرات سفر بأسماء المبلغين ومواطنين آخرين “مزورين”، وعقود عمل للمبلغين وآخرين منسوب صدورها لدولة الإمارات.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه ينصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير وظائف لهم بالخارج مستغلا ظاهرة البطالة وعزوف بعض الشباب عن العمل داخل البلاد مقابل حصوله على 10 آلاف جنيه من كل من المبلغين.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.