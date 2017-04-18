قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إنه تقرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على أسوان في الدوري، كونها المباراة السادسة على التوالي التي يفوز فيها الفريق، ووفقا للائحة التحفيزية الخاصة التي تم اعتمادها.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تم ربط اللائحة بتوالي الفوز في المباريات، بحيث تكون هناك مكافأة خاصة عند إحراز الفريق للفوز في 6 مباريات متتالية، وهي نسبة متصاعدة، موضحا أنها أمور تحفيزية، تهدف إلى دفع الفريق لمواصلة مشواره نحو حصد النقاط في مسابقة الدوري.

وعلي جانب أخر، حصل مدرب الأحمال بالفريق الأول أنيس الشعلاني، على إذن من الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، للسفر إلى تونس مساء أمس، وجاء سفر الشعلالي إلى بلاده نظرا لارتباطه بموعد مناقشة الدكتوراه التي يحصل عليها من إحدى الجامعات هناك.

ومن المقرر أن يعود الشعلالي للانضمام للجهاز الفني للأهلي قبل مباراة طنطا المقبلة في الدوري الممتاز. ويقود محمد أبو العلا، أخصائي الأحمال، تدريبات الفريق البدنية خلال الأيام المقبلة في غياب الشعلالي، وفقا لبرنامج تأهيلي متفق عليه بينهما.‎