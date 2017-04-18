تسريب المواصفات الدقيقة لهاتف "آي فون 8"الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:35 م
على بعد خمسة أشهر من طرح شركة “أبل” الأميركية، هواتف “آي فون” الجديدة لسنة 2017، سربت مواقع صحفية صورا ومواصفات لهاتف آيفون 8 الذي سيشكل نخبة الهواتف الذكية للشركة هذا العام.
وبحسب ما نقل موقع ” BGR” عن مدونة ifnar الصينية “الموثوقة”، فإن “أبل” ستطرح ثلاثة أجهزة، خلال العام الجاري، وسط توقعات بأن يكون تصميم أيفون المنتظر مختلفا عن سابقه.
وذكر المصدر أن الشاشة ستستحوذ بشكل كبير على واجهة هاتف آيفون، أما الزر الرئيسي فسيجري إدماجه ليصبح جزءًا من الشاشة التفاعلية.
فضلا عن ذلك، سيتضمن هاتف آيفون الجديد أجهزة استشعار أمامية، وكاميرا ذات عدسة مزدوجة وثلاثية الأبعاد لالتقاط صور السيلفي، أسفل الشاشة، بشكل مرئي للمستخدم.
ويرتقب أن تصل مساحة الشاشة إلى 5.8 بوصة، كما يرجح أن تستعين الشركة بزجاج منحن لحماية الشاشة، كما هو الحال بالنسبة إلى آيفون 6.
أما ارتفاع الهاتف فيصل إلى 137.54 ميليمترا بينما يبلغ العرض 67.54 ملتمترا، وتبعا لذلك، فإن هاتف آيفون المرتقب سيكون قريبا من طول آيفون 7 البالغ 138.3 ميلمترات، لكن الهاتف الجديد سيكون أكثر عرضا (67.1 ملمترات).
ورجح المصدر أن تغير “أبل” موضع الكاميرا الخلفية للهاتف، قائلا إن ستوضع بشكل عمودي، وعزت التغيير إلى المساحة التي شغلتها كل من المستشعرات والكاميرا الأمامية.
في غضون ذلك، سيكون زر الطاقة، الموجود في الجانب، أطول مما كان عليه في النسخ السابقة من آيفون، لكن المصدر لم يشر إلى السبب الذي أدى إلى إطالته.
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