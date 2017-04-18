يقوم وزير الصناعة والتعدين الكاميروني إرنست بوا بوبو حاليا بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك تلبية لدعوة رسمية من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وعقد الوزير الكاميرونى، خلال الزيارة، مباحثات مكثفة مع الوزير طارق قابيل تتناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الصناعة والتعدين.

وأكد السفير شريف الليثي سفير مصر فى الكاميرون - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - على أهمية تلك الزيارة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير الصناعة والتعدين الكاميروني إلى مصر، موضحاً أن تلك الزيارة تأتي فى إطار العلاقات المتميزة والتطور الذي تشهده علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة،وأضاف أن زيارة الوزير الكاميروني تأتي فى إطار استراتيجية الرئيس نحو التوجه إلى أفريقيا.

وأشار السفير إلى أهمية الزيارة لما ستثمر عنه من نتائج، حيث من المتوقع أن يوقع الجانبان المصري والكاميروني على مذكرة تفاهم فى مجال الصناعة والتعدين.

يذكر أن الكاميرون تزخر بالكثير من الثروات الطبيعية، والتى تحرص حكومة الرئيس الكاميروني بول بيا على استكشاف المزيد منها والعمل على حسن استغلالها.

وأضاف سفير مصر فى الكاميرون أن علاقات البلدين تشهد حالياً نقلة نوعية فى مستوى العلاقات حيث يتبادل كبار مسئولى البلدين الزيارات حيث شهد شهر نوفمبر 2016 زيارة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الكاميرون، وأسفرت عن توقيع البلدين على مذكرة تفاهم فى مجال مكافحة الفساد، كما يجرى حالياً الإعداد لعقد جولة مفاوضات بين الجانبين المصري والكاميروني فى القاهرة لتحديث اتفاق النقل الجوي الموقع بين البلدين.