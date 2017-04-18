قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام الشريف وطارق الحدينى وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، لـ9 متهمين بالسرقة بالإكراه لسيارة نقل الأموال الخاصة بالبنك الأهلي، المغذية لماكينات الصرف الآلي بمنطقة الوراق، والشروع فى سرقة نحو 7 ملايين جنيه.

صدر الحكم حضوريًا للمتهمين محمود عبدالعزيز عبدالعزيز “صياد”، محمود محمد ابراهيم “ميكانيكى سيارات”، السيد على حسن ” مراكبي”، محمود محمد سيد “عامل”، وغيابيًا للمتهمين، إبراهيم ع، رضا سلامة مصطفى، على جمال الصاوي، هارب، خالد مهدي عبد العزيز، هارب، احمد صبحي احمد، هارب، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم جلال عمارة كامل “سائق”.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين فى يوم 26 مارس 2015 بمنطقة الوراق، سرقوا مفاتيح ماكينات الصرف الآلى المملوكة للبنك الأهلي المصرى، بطريق الإكراه، والتعدي على المجنى عليهما أيمن محمد أحمد زهران، وماهر حنفى محمود سيد، أثناء استقلالهما سيارة نقل الأموال، وأشهروا فى وجههما أسلحة نارية “بنادق آلية” فأطلقوا منها عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الخامس كان بالقرب منهم يراقبهم ويراقب الطريق للتدخل لمساعدتهم أو تحذيرهم حال مواجهتهم صعوبات، فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسيهما، وبسط سيطرتهم على مكان الواقعة والاستيلاء على المسروقات، كما أنهم شرعوا فى سرقة مبلغ 6 ملايين و700 ألف جنيه، مملوكة للبنك الأهلي المصرى بطريق الإكراه، بالإضافة لإحرازهم سلاحًا ناريًا “بندقية آلية”.

وقال الرائد محمد ابو القاسم سيد معاون مباحث قسم الوراق، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب الواقعة بأن قاموا بقطع الطريق على سيارة نقل الأموال” امانكو” التى كان يستقلها المجني عليهم واشهروا فى وجهيهما أسلحة نارية وتمكنوا من سرقة مفاتيح الخزينة الخاص بالسيارة إلا أنهم لم يتمكنوا من سرقة ما بداخل تلك الخزينة من أموال لعدم استطاعتهم فتحها.