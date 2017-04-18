أفادت مصادر في الجيش السوري الحر اليوم الثلاثاء بمقتل ضابطين روسيين وعددا من عناصر قوات الحكومة السورية خلال استهداف موقع لهم قرب بلدة خطاب في ريف حماة.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” - أنها رصدت عبر الأجهزة اللاسلكية وجود مركز قيادة عمليات للقوات للحكومية بإشراف روسي، حيث تم استهداف الموقع في بلدة خطاب بصاروخ حراري موجه من طراز “تاو”، ما أسفر عن مقتل مجموعة قيادة العمليات بينهم ضابطين روسيين.

من جانبه لم يعلق الجيش السوري أو وزارة الدفاع الروسية بشأن الهجوم.

يذكر أن 15 عناصر من قوات النظام السوري لقوا مصرعهم خلال اشتباكات عنيفة مع المعارضة غربي مدينة حلب، حيث تتزامن الاشتباكات مع غارات عنيفة للطائرات الروسية والسورية على مدن الريف الغربي لحلب.‎