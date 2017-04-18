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بوتين يهنئ الأسد بذكرى استقلال سوريا الـ71
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ الأسد بذكرى استقلال سوريا الـ71

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:35 م
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد هنأ فيها سوريا بذكرى استقلالها الـ71 وجلاء المستعمر الفرنسي عن أراضيها.

وجدد الرئيس الروسي في البرقية التأكيد على ثبات موقف بلاده الداعم للتسوية السلمية للأزمة السورية، عبر الحوار الوطني الموسع والهادف إلى وقف نزيف الدماء واتحاد جميع السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف الدوليين.

كما تعهد بمواصلة دعم روسيا الفعال لسوريا ضمانا لحماية سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.

وعبر الرئيس بوتين عن ثقته التامة باستمرار تطور أواصر الصداقة الروسية السورية استجابة لمصالح شعبي البلدين وانسجاما مع نهج ضمان الأمن الإقليمي والعالمي، متمنيا للشعب السوري السلام والرفاهية وللرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح.

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