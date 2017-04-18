راندا البحيري تكشف سبب مقاطعتها فرنسا: ليه أروح بلد أخاف على نفسي فيهاالثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:03 م
كشفت الفنانة راندا البحيري السر وراء مقاطعتها فرنسا، وذلك بعد حملة الانتقادات التي وجهت لها بعد إعلانها رفض زيارة فرنسا.
وكتبت “راندا”، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلة: “أيوة مروحتش ولا عايزة أروح فرنسا.. أنا مش فاهمة الناس زعلت ليه لما قولت كدة.. إذا كان الفرنساويين مزعلوش.. أنا إيه اللي يخليني أروح بلد أخاف على نفسي وأنا جواها.. أكسر إشارة وأنا مش واخدة بالي ولا أعمل حاجة غلط من غير ما أقصد وألاقي نفسي في السجن ومحدش عارف يوصلي ولا حد عارف يخرجني.. أتغرب وأتظلم كمان لا لا.. مبروك خروج سعد لمجرد.. متضامنة لأن المغرب جزء من الوطن العربي”.
يذكر أن راندا البحيري، تعرضت على مدى الساعات الماضية، لحملة تهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت مقاطعتها فرنسا في حال إثبات براءة المطرب المغربي سعد لمجرد.
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