قال المكتب الإعلامي لأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات إنه تم اعتقال زعيم تنظيم داعش الإرهابي “أبو بكر البغدادي” في الشمال السوري خلال عملية رصد من قبل الاستخبارات المشتركة السورية والروسية بحسب ما أورته روسيا اليوم .

وقال الدكتور هيثم أبو سعيد، الأمين العام للدائرة: “جاء اعتقال البغدادي بعد مغادرته قسرًا الموصل نتيجة مطاردة قوات الحشد الشعبي له في الثاني من أبريل 2017 ودخوله إلى الحدود السورية”.

وقال المكتب الإعلامي إنه سيتحفظ علي المعلومات الدقيقة لتفاصيل العملية ريثما يتم التأكّد من بعضها ومن معلومات ما زالت ترد نتيجة دقّة المرحلة وما قد يترتب عليها من تداعيات واستهدافات.

وأشار إلى أن ترابط الأحداث التي نتجت عنها في مطار الشعيرات واستعمال الكيميائي في خان شيخون وتفجير الحافلة التي خرجت ضمن صفقة التبادل في كفريا والفوعة ومن منطقة الزبداني، بالإضافة إلى الدعوة لاجتماع جنيف الذي لن يحضره أي فريق سوري وسيقتصر على أمريكا وروسيا ومندوب الأمم المتحدة فقط لبحث تسوية سياسية قد تكون في جزئيتها تابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول البغدادي التي قد تطيح بمصداقية أمريكا وتهزّ مصداقيتها تجاه ادعاءاتها في المحافل الدولية، وقد تكون ذات صلة.