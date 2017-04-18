صحفي تركي: 2,5 مليون صوت مزور في استفتاء التعديلات الدستوريةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:43 م
أعرب الكاتب الصحفي التركي إسحاق انجي عن اندهاشه من تحول موقف بعض الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى شخصيات مؤيدة، مؤكدا أن إردوغان لا يريد وجود منافسين له.
وأوضح إسحاق انجي من خلال برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد شهد تلاعب بنتائجه، مشيرا إلى أنه هناك 2,5 مليون صوت مزيف بالانتخابات نتيجة عدم ختم بطاقات الاقتراع.
وأعلن أن المجلس الأعلى للانتخابات اعترف بوجود تزوير وتلاعب بالانتخابات ولكنه لم يستطع الوقوف أمام إردوغان، مضيفا أن تركيا تشهد مظاهرات ضخمة معارضة قد تسقط إردوغان.
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